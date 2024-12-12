Фтор в воде оказался полезен для здоровья зубов, но лишь в умеренных количествах

В австралийских рекомендациях по качеству питьевой воды указываются три соединения для фторирования воды. Это фторид натрия, фторсиликат натрия и фторкремниевая кислота. Обычно одно из этих веществ добавляется во время обработки питьевой воды перед её подачей в кран.

Известно, что фтор защищает от кариеса, делая зубную эмаль более устойчивой к кислотам, вырабатываемым бактериями во рту.

Добавление небольшого количества фторида в питьевую воду для предотвращения кариеса зубов началось в США в 1945 году. Исследования показали, что избыток фтора может привести к косметическому обесцвечиванию зубов, а вот более низкие его концентрации предотвращают развитие кариеса без вредных побочных эффектов.