Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 декабря 2024, 00:00
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Фтор в воде оказался полезен для здоровья зубов, но лишь в умеренных количествах

Это подтверждают исследования
Новый министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший призвал убрать из питьевой воды фтор. В то же время Австралийская медицинская ассоциация (Квинсленд) предложила вновь ввести фторирование воды из-за того, что у людей стали чаще развиваться болезни полости рта. Так что же такое фторид и почему он вызывает столько споров?
Фтор в воде оказался полезен для здоровья зубов, но лишь в умеренных количествах
© Lisa Fotios from Pexels

В австралийских рекомендациях по качеству питьевой воды указываются три соединения для фторирования воды. Это фторид натрия, фторсиликат натрия и фторкремниевая кислота. Обычно одно из этих веществ добавляется во время обработки питьевой воды перед её подачей в кран.

Известно, что фтор защищает от кариеса, делая зубную эмаль более устойчивой к кислотам, вырабатываемым бактериями во рту.

Добавление небольшого количества фторида в питьевую воду для предотвращения кариеса зубов началось в США в 1945 году. Исследования показали, что избыток фтора может привести к косметическому обесцвечиванию зубов, а вот более низкие его концентрации предотвращают развитие кариеса без вредных побочных эффектов.

Фтор в воде оказался полезен для здоровья зубов, но лишь в умеренных количествах
© Leonard Ortiz/MediaNews Group/Orange County Register/Getty Images/FILE

Сейчас примерно 90% австралийцев получают питьевую воду с содержанием фтора от 0,6 до 1,1 мг/л. По оценкам специалистов, это помогло снизить распространённость кариеса в Австралии на 26−44%.

Избыток фтора также может вызвать ослабление костей (флюороз скелета). Тем не менее в питьевой воде в Австралии количество этого вещества намного меньше, чем требуется для нанесения вреда для здоровью.

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