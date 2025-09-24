“Гала” и другие самые полезные для здоровья сорта яблок

Ред Делишес. На одно среднее яблоко приходится 5 г клетчатки, около 22 г сахара и 29 г углеводов.

Гала. Из такого яблока среднего размера вы получите 4 г клетчатки. Согласно результатам исследований, у тех, кто ел по три яблоки сорта «Гала» каждый день в течение шести недель, снизился в среднем на 17% уровень маркера воспаления.

Фудзи. Одно яблоко этого сорта содержит 4 г клетчатки. Учёные также выяснили, что ежедневное употребление двух таких яблок в течение одной недели приводит к повышению уровня ферментов, усиливающих антиоксидантную защиту организма.