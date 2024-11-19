Гастроэнтеролог назвал привычки, которым он следует для здорового старения

Выполнение физических упражнений на свежем воздухе. Ежедневно рано утром гастроэнтеролог и доктор медицины Уилл Булсевич 30 минут проводит на улице, а ещё 30 минут занимается спортом. По его словам, это помогает ему лучше спать. Также прогулки на улице снижают уровень стресса, улучшают настроение, положительно влияют на пищеварение.

Употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки. Это овощи, фрукты, бобовые, семена. Исследование 2022 года показало, что люди, которые в рационе имеют достаточное количество растворимой и нерастворимой клетчатки, реже умирают от болезней сердца, рака и по другим распространённым причинам.

Ограничение потребления алкоголя. Если каждый день пить бокал вина, то это может повысить риск возникновения сердечных заболеваний, некоторых видов рака. Важно употреблять спиртное умеренно.