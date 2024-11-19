Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 ноября 2024, 12:45
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Гастроэнтеролог назвал привычки, которым он следует для здорового старения

Их легко включить в распорядок дня
Исследование, опубликованное в августе 2024 года в журнале Nature Aging, показало, что мы начинаем стареть быстрее в 44 года. Вот какие действия помогут в этом случае сохранить здоровье.
Гастроэнтеролог назвал привычки, которым он следует для здорового старения
© Home Care Assistance Philadelphia

Выполнение физических упражнений на свежем воздухе. Ежедневно рано утром гастроэнтеролог и доктор медицины Уилл Булсевич 30 минут проводит на улице, а ещё 30 минут занимается спортом. По его словам, это помогает ему лучше спать. Также прогулки на улице снижают уровень стресса, улучшают настроение, положительно влияют на пищеварение.

Употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки. Это овощи, фрукты, бобовые, семена. Исследование 2022 года показало, что люди, которые в рационе имеют достаточное количество растворимой и нерастворимой клетчатки, реже умирают от болезней сердца, рака и по другим распространённым причинам.

Ограничение потребления алкоголя. Если каждый день пить бокал вина, то это может повысить риск возникновения сердечных заболеваний, некоторых видов рака. Важно употреблять спиртное умеренно.

Гастроэнтеролог назвал привычки, которым он следует для здорового старения
© Eating Well/Getty Images

Поддержание социальных связей в реальном мире. Новые исследования показывают, что одиночество может повысить риск возникновения деменции на 31%. Это одна из причин, почему важно общаться с семьёй и друзьями именно лично.

Достаточное количество сна. Когда вы высыпаетесь, вы поддерживаете в норме иммунитет, работу сердца, состояние кожи, уровень энергии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.