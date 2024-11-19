Гастроэнтеролог назвал продукты, которые могут вызвать вздутие живота

Наиболее распространённые причины возникновения вздутия живота связаны с пищей и тем, как наш организм её перерабатывает, лекарствами, дисбалансом бактерий в кишечнике, изменениями в перистальтике кишечника, операциями, запорами и нарушениями взаимодействия кишечника и мозга.

Два основных виновника вздутия — это лактоза и фруктоза. Многие из нас с годами теряют ферменты, необходимые для эффективного переваривания этих углеводов. Это может привести к вздутию живота. Некоторые из продуктов, содержащих фруктозу и лактозу, — это спаржа, цветная капуста, чеснок, лук, грибы, яблоки, вишня, манго, персики, груши, арбуз, нут, пшеничная мука, большая часть макаронных изделий, сливочный сыр, коровье молоко, овсяное молоко, соевое молоко, фасоль, тофу, колбаса, кешью и фисташки.