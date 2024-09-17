Гастроэнтеролог объяснил, вызывают ли масла из семян воспаление

Гастроэнтеролог объяснил, вызывают ли масла из семян воспалениеСтоит ли их вообще покупать?
Гастроэнтеролог Уилл Булсевич, доктор медицины, говорит, что растительные масла могут стать более здоровой альтернативой другим ингредиентам. Например, насыщенным жирам.
В обзоре 2024 года, опубликованном в журнале Food & Nutrition Research, отмечается, что масла, богатые ненасыщенными жирами, предпочтительнее для улучшения уровня холестерина ЛПНП, поддержания веса и контроля воспаления, чем сливочное масло и кокосовое масло (то есть насыщенные жиры).
При этом растительные масла тоже могут вызывать воспаление. Но только если вы употребляете их в больших количествах и получаете недостаточно клетчатки. Также гастроэнтеролог вместо масел из семян рекомендует добавлять в блюда оливковое масло первого отжима.
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