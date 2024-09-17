Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 сентября 2024, 08:15
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Гастроэнтеролог объяснил, вызывают ли масла из семян воспаление

Стоит ли их вообще покупать?
К маслам из семян относятся рапсовое, кукурузное, масло из виноградных косточек, арахисовое, соевое, подсолнечное. Однако у них обычно плохая репутация: считается, что они вызывают множество проблем со здоровьем.
Гастроэнтеролог объяснил, вызывают ли масла из семян воспаление
© Bend Soap Company

Гастроэнтеролог Уилл Булсевич, доктор медицины, говорит, что растительные масла могут стать более здоровой альтернативой другим ингредиентам. Например, насыщенным жирам.

В обзоре 2024 года, опубликованном в журнале Food & Nutrition Research, отмечается, что масла, богатые ненасыщенными жирами, предпочтительнее для улучшения уровня холестерина ЛПНП, поддержания веса и контроля воспаления, чем сливочное масло и кокосовое масло (то есть насыщенные жиры).

Гастроэнтеролог объяснил, вызывают ли масла из семян воспаление
© Getty Images

При этом растительные масла тоже могут вызывать воспаление. Но только если вы употребляете их в больших количествах и получаете недостаточно клетчатки. Также гастроэнтеролог вместо масел из семян рекомендует добавлять в блюда оливковое масло первого отжима.

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