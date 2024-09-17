Гастроэнтеролог объяснил, вызывают ли масла из семян воспаление

При этом растительные масла тоже могут вызывать воспаление. Но только если вы употребляете их в больших количествах и получаете недостаточно клетчатки. Также гастроэнтеролог вместо масел из семян рекомендует добавлять в блюда оливковое масло первого отжима.

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