Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь - это не просто изжога. И вот почему

Если ничего не делать с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, то возникнут осложнения. Среди них - воспаление дна пищевода, эзофагит. Это всё может привести к образованию рубцов и к сужению пищевода, а затем - к заболеванию «пищевод Барретта».

При этом у 1 из 200 пациентов с пищеводом Барретта ежегодно возникает рак пищевода (аденокарцинома пищевода).

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