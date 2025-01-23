Газированная вода помогла при похудении

К сожалению, полагаться только на употребление газированной воды как на способ сбросить вес нельзя. Всё потому, что её эффект слишком мал. К тому же долгосрочные последствия употребления большого количества такой воды всё ещё неизвестны.

Газированная вода «насыщает», ускоряет пищеварение, снижает уровень глюкозы в крови. Но пока неясно, как она снижает уровень сахара в крови или как это может помочь контролировать вес.