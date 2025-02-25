Газированный кофе назвали полезным для кишечника напитком

Также газированный кофе помогает вам получить электролиты вместе с антиоксидантами кофе. Электролиты поддерживают мышечную функцию, стабильный сердечный ритм, кислотно-щелочной баланс тела, приводят в норму количество жидкости в организме. Это важно для хорошего пищеварения, предотвращения запоров. Правда, если вы страдаете вздутиями живота, то после газированного кофе проблема усугубится.

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