Газированный кофе назвали полезным для кишечника напитком

Газированный кофе назвали полезным для кишечника напиткомВот что он собой представляет
Кофе содержит антиоксиданты, а также обладает противовоспалительными свойствами. При этом если вам не нравится вкус чёрного кофе, то более полезной альтернативой станет газированный кофе. Кроме того, из половины чашки этого напитка вы получите 46 мг кофеина.
Также газированный кофе помогает вам получить электролиты вместе с антиоксидантами кофе. Электролиты поддерживают мышечную функцию, стабильный сердечный ритм, кислотно-щелочной баланс тела, приводят в норму количество жидкости в организме. Это важно для хорошего пищеварения, предотвращения запоров. Правда, если вы страдаете вздутиями живота, то после газированного кофе проблема усугубится.
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