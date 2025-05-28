Газировка и фруктовый сок оказались связаны с диабетом 2 типа

После учёта индекса массы тела, избыточного потребления калорий и других факторов образов жизни учёные обнаружили ряд закономерностей. К примеру, с каждой дополнительной порцией (300 мл) подслащённых сахаром напитков (т. е. газированных, энергетических, спортивных) в день вероятность развития диабета 2 типа увеличивалась на 25%. Повышенный риск при этом начинался с самой первой дополнительной порции.

Каждая дополнительная порция фруктового сока (237 мл) в сутки (т. е. фруктового сока, нектаров, сокосодержащих напитков) риск возникновения диабета 2 типа повышала на 5%.