Опубликовано 29 сентября 2025, 12:00
1 мин.

Газировка и не только: эти напитки ускорят старение вашего мозга

Всего их пять
Некоторые напитки могут казаться безвредными, но на самом деле они заставляют мозг стареть быстрее, ухудшают память, замедляют мышление, а также связаны с деменцией и инсультом. Вот чего лучше избегать.
Сладкие газированные напитки. Всего две банки газировки в неделю могут повлиять на здоровье сердца вне зависимости от занятий спортом. Об этом говорится в исследовании 2024 года, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition. Также исследования связывают этот напиток с уменьшением объёма мозга, ухудшением памяти, со скачками уровня сахара в крови, которые приводят к воспалению.

Энергетики. Часто ими заменяют завтрак или используют их в качестве основного источника энергии. Это приводит к снижению уровня сахара в крови и энергии, а также сильному упадку сил в конце дня.

Чрезмерное употребление алкоголя. Это уменьшает объём мозга, особенно гиппокампа, важного для памяти и обучения. Также со временем злоупотребление спиртным повышает риск ранней потери памяти и снижения когнитивных функций.

Диетические газированные напитки. Многие переходят на эту газировку, думая, что она полезнее обычной. Но это неправда. Искусственные подсластители в таком напитке могут влиять на микрофлору кишечника и регуляцию уровня сахара в крови, которые связаны с работой мозга. Учёные даже связывают регулярное употребление диетической газировки с более высоким риском возникновения инсульта и деменции.

Подслащённые кофейные напитки. В кофе содержатся антиоксиданты, поддерживающие здоровье мозга, но сиропы, взбитые сливки, ароматизаторы в напитке сводят на нет эти преимущества.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.