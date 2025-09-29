Газировка и не только: эти напитки ускорят старение вашего мозга

Газировка и не только: эти напитки ускорят старение вашего мозгаВсего их пять
Сладкие газированные напитки. Всего две банки газировки в неделю могут повлиять на здоровье сердца вне зависимости от занятий спортом. Об этом говорится в исследовании 2024 года, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition. Также исследования связывают этот напиток с уменьшением объёма мозга, ухудшением памяти, со скачками уровня сахара в крови, которые приводят к воспалению.
Энергетики. Часто ими заменяют завтрак или используют их в качестве основного источника энергии. Это приводит к снижению уровня сахара в крови и энергии, а также сильному упадку сил в конце дня.
Чрезмерное употребление алкоголя. Это уменьшает объём мозга, особенно гиппокампа, важного для памяти и обучения. Также со временем злоупотребление спиртным повышает риск ранней потери памяти и снижения когнитивных функций.
Диетические газированные напитки. Многие переходят на эту газировку, думая, что она полезнее обычной. Но это неправда. Искусственные подсластители в таком напитке могут влиять на микрофлору кишечника и регуляцию уровня сахара в крови, которые связаны с работой мозга. Учёные даже связывают регулярное употребление диетической газировки с более высоким риском возникновения инсульта и деменции.
Подслащённые кофейные напитки. В кофе содержатся антиоксиданты, поддерживающие здоровье мозга, но сиропы, взбитые сливки, ароматизаторы в напитке сводят на нет эти преимущества.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.