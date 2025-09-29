Газировка и не только: эти напитки ускорят старение вашего мозга

Сладкие газированные напитки. Всего две банки газировки в неделю могут повлиять на здоровье сердца вне зависимости от занятий спортом. Об этом говорится в исследовании 2024 года, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition. Также исследования связывают этот напиток с уменьшением объёма мозга, ухудшением памяти, со скачками уровня сахара в крови, которые приводят к воспалению.

Энергетики. Часто ими заменяют завтрак или используют их в качестве основного источника энергии. Это приводит к снижению уровня сахара в крови и энергии, а также сильному упадку сил в конце дня.

Чрезмерное употребление алкоголя. Это уменьшает объём мозга, особенно гиппокампа, важного для памяти и обучения. Также со временем злоупотребление спиртным повышает риск ранней потери памяти и снижения когнитивных функций.