Газировка оказалась причиной быстрого старения организма

Исследование 2014 года, результаты которого опубликованы в издании American Journal of Public Health, доказывает, что сладкие напитки способны вызывать преждевременное старение организма. В рамках данного исследования был проведён анализ информации о 5309 взрослых американцев, возраст которых составлял от 20 до 65 лет. Оказалось, что у тех из них, кто регулярно употреблял напитки с добавленным сахаром, были более короткие теломеры, или концевые участки хромосом ДНК в белых кровяных тельцах. Это значит, что продолжительность жизни у них стала меньше, а риск возникновения хронических заболеваний увеличился.

При этом, как отмечают учёные, полученные данные можно применять ко всем расам, возрастам и пр. Укорочение теломер происходит задолго до возникновения различных заболеваний.