Газировка оказалась причиной быстрого старения организма

Газировка оказалась причиной быстрого старения организмаЭто доказывают научные исследования
Исследование 2014 года, результаты которого опубликованы в издании American Journal of Public Health, доказывает, что сладкие напитки способны вызывать преждевременное старение организма. В рамках данного исследования был проведён анализ информации о 5309 взрослых американцев, возраст которых составлял от 20 до 65 лет. Оказалось, что у тех из них, кто регулярно употреблял напитки с добавленным сахаром, были более короткие теломеры, или концевые участки хромосом ДНК в белых кровяных тельцах. Это значит, что продолжительность жизни у них стала меньше, а риск возникновения хронических заболеваний увеличился.
При этом, как отмечают учёные, полученные данные можно применять ко всем расам, возрастам и пр. Укорочение теломер происходит задолго до возникновения различных заболеваний.
Кроме того, авторы исследования подчеркнули, что определённое количество газировки в день сокращает продолжительность жизни на некоторый срок. К примеру, если употреблять по 500 мл такого напитка, то процесс старения пойдёт быстрее на 4,6 года.
В 2021 году учёные также выяснили, что сладкие газированные напитки разрушительно влияют и на другие процессы в организме. Так, они изменяют состав кишечной флоры, способствуют возникновению воспалительных процессов в организме, развитию окислительного стресса. Важно, что всё перечисленное также связано с преждевременным старением.