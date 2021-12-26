Фитнес и здоровье
Сегодня в 21:28
1 мин.

Газировка оказалась причиной быстрого старения организма

Это доказывают научные исследования
Учёные определили, что сладкая газировка заставляет клетки организма стареть быстрее. Подробнее о результатах исследований - в статье издания Eat This, Nor That.
Газировка оказалась причиной быстрого старения организма

Исследование 2014 года, результаты которого опубликованы в издании American Journal of Public Health, доказывает, что сладкие напитки способны вызывать преждевременное старение организма. В рамках данного исследования был проведён анализ информации о 5309 взрослых американцев, возраст которых составлял от 20 до 65 лет. Оказалось, что у тех из них, кто регулярно употреблял напитки с добавленным сахаром, были более короткие теломеры, или концевые участки хромосом ДНК в белых кровяных тельцах. Это значит, что продолжительность жизни у них стала меньше, а риск возникновения хронических заболеваний увеличился.

При этом, как отмечают учёные, полученные данные можно применять ко всем расам, возрастам и пр. Укорочение теломер происходит задолго до возникновения различных заболеваний.

Газировка оказалась причиной быстрого старения организма

Кроме того, авторы исследования подчеркнули, что определённое количество газировки в день сокращает продолжительность жизни на некоторый срок. К примеру, если употреблять по 500 мл такого напитка, то процесс старения пойдёт быстрее на 4,6 года.

В 2021 году учёные также выяснили, что сладкие газированные напитки разрушительно влияют и на другие процессы в организме. Так, они изменяют состав кишечной флоры, способствуют возникновению воспалительных процессов в организме, развитию окислительного стресса. Важно, что всё перечисленное также связано с преждевременным старением.

Источник: ИноСМИ
Новости партнеров
Новости партнеров