Газировка оказалась связана с диабетом и болезнями сердца

Результаты новой работы, опубликованной в Nature Medicine, показали, что сладкая газировка связана с миллионами новых случаев диабета и болезней сердца. Специалисты обнаружили, что примерно 3,3 миллиона этих болезней происходят из-за употребления людьми подслащённым сахаром напитком. При этом один из 10 случаев заканчивается смертью, отмечает Дариуш Мозаффариан, доктор медицины, доктор общественного здравоохранения, директор Food is Medicine Institute при Школе науки и политики Фридмана Университета Тафтса.

Чтобы понять, как подслащённые сахаром напитки влияют на здоровье, специалисты использовали данные 450 опросов, собранных в период с 1980 по 2018 год. В этих опросах приняли участие 2,9 миллиона человек в 118 странах. Также исследователи собрали информацию о бремени болезней в этих странах.