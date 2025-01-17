Газировка оказалась связана с диабетом и болезнями сердца

Газировка оказалась связана с диабетом и болезнями сердцаЭто недавно выяснили учёные
Результаты новой работы, опубликованной в Nature Medicine, показали, что сладкая газировка связана с миллионами новых случаев диабета и болезней сердца. Специалисты обнаружили, что примерно 3,3 миллиона этих болезней происходят из-за употребления людьми подслащённым сахаром напитком. При этом один из 10 случаев заканчивается смертью, отмечает Дариуш Мозаффариан, доктор медицины, доктор общественного здравоохранения, директор Food is Medicine Institute при Школе науки и политики Фридмана Университета Тафтса.
Чтобы понять, как подслащённые сахаром напитки влияют на здоровье, специалисты использовали данные 450 опросов, собранных в период с 1980 по 2018 год. В этих опросах приняли участие 2,9 миллиона человек в 118 странах. Также исследователи собрали информацию о бремени болезней в этих странах.
Оказалось, что 2,2 миллиона новых случаев диабета 2 типа и 1,2 миллиона новых случаев заболеваний сердца ежегодно можно связать с подслащёнными напитками. Это значит, что данные напитки — причина около 9,8% всех случаев диабета 2 типа и 3,1% всех случаев заболеваний сердца. В некоторых странах эти показатели были ещё выше.
Например, в странах Африки к югу от Сахары сладкие напитки стали причиной более 21% всех случаев диабета. В Латинской Америке и странах Карибского бассейна более 24% новых случаев диабета и 11% случаев сердечно-сосудистых заболеваний были связаны с этими напитками. Ещё выше значения оказались в Колумбии, Мексике и Южной Африке.
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