Где именно и насколько долго остаётся в организме человека COVID-19

В рамках недавнего исследования специалистов из Национальных институтов здоровья США оказалось, что некоторые остатки вируса в теле человека способны находиться до семи месяцев. Это выяснилось благодаря вскрытию тел 44 пациентов, которые скончались из-за COVID-19.

Помимо этого, вирусные частицы находились у некоторых в пищеварительной, половой, эндокринной системах, тканях глаза, мозга, коже. Правда, это ещё совсем не означает, что сам вирус жизнеспособен. При этом в течение трёх месяцев после заражения SARS-Cov-2 способен размножаться.