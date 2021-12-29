Где именно и насколько долго остаётся в организме человека COVID-19

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Где именно и насколько долго остаётся в организме человека COVID-19Объясняет «Лайф»
Оказывается, ковид может оставаться в теле человека довольно долго. Причём не только в лёгких, но и в других органах. Подробнее - в материале «Лайфа».
В рамках недавнего исследования специалистов из Национальных институтов здоровья США оказалось, что некоторые остатки вируса в теле человека способны находиться до семи месяцев. Это выяснилось благодаря вскрытию тел 44 пациентов, которые скончались из-за COVID-19.
Помимо этого, вирусные частицы находились у некоторых в пищеварительной, половой, эндокринной системах, тканях глаза, мозга, коже. Правда, это ещё совсем не означает, что сам вирус жизнеспособен. При этом в течение трёх месяцев после заражения SARS-Cov-2 способен размножаться.
Вместе с тем исследований на данную тему пока что недостаточно. Необходимо провести ещё несколько, чтобы убедиться в том, что выводы учёных верны.
Источник: Лайф