Где опаснее для здоровья плавать: в бассейнах или в природных водоёмах

Благодаря плаванию в природных водоёмах можно получить порцию солнечного света, снять стресс, повысить уровень эндорфинов в организме, сжечь калории и накачать мышцы. В то же время нужно знать и об опасностях такого плавания.

Состав воды в водоёмах на открытом воздухе постоянно меняется. Это значит, что в такую воду могут попасть химикаты с промышленных зон или близлежащих ферм. В этой воде могут испражняться животные, а ещё в неё могут сбрасываться человеческие нечистоты.

При этом указателей, предупреждающих об опасностях, может и не быть. Если вода выглядит или пахнет странно, то лучше в водоём вообще не входить.

Из других опасностей можно выделить сине-зелёные водоросли (из-за их цветения могут выделяться токсины, которые вредят здоровью человека и иногда смертельны для домашних животных). Плавание в воде с этими водорослями может привести к раздражению глаз, кожной сыпи, серьёзному желудочно-кишечному расстройству, боли в мышцах и суставах, лихорадке.

Из-за плавания в открытой воде у людей часто возникает диарея. Кроме того, крысы, которые живут в канализациях, прилегающих к пресноводным рекам или каналам, могут переносить в своей моче бактериальный патоген Leptospira, вызывающий лептоспироз (болезнь Вейля). В результате у человека может произойти поражение почек и печени и всё это может привести к летальному исходу.