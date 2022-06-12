Где правильно хранить кетчуп, чтобы он оставался свежим дольше

Где правильно хранить кетчуп, чтобы он оставался свежим дольшеИ чтобы его вкус сохранялся
Менеджер по развитию в High Speed Training Сара Тейлор рассказала, где в доме лучше всего хранить кетчуп. Согласно опросу YouGov, 53 процента людей уверены, что наиболее подходящее место для этого соуса - холодильник.
Сара Тейлор отметила, что в шкафу кетчуп действительно можно хранить, но в нераспечатанном виде. А вот дольше всего вы можете его есть, если будете держать в холодильнике.
Даже сами производители рекомендуют хранить кетчуп после открытия упаковки в прохладном месте.
Другой соус, который люди нередко кладут в холодильник, - это майонез. Но он действительно должен храниться там, поскольку в его состав входит яйцо, а этот продукт легко портится при неправильной температуре.
Кроме того, Сара Тейлор подчеркнула, что шрирача (соус), шоколад и чипсы должны храниться в шкафу, а не в холодильнике.
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