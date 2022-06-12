Где правильно хранить кетчуп, чтобы он оставался свежим дольше

Менеджер по развитию в High Speed ​​​​Training Сара Тейлор рассказала, где в доме лучше всего хранить кетчуп. Согласно опросу YouGov, 53 процента людей уверены, что наиболее подходящее место для этого соуса - холодильник.

Сара Тейлор отметила, что в шкафу кетчуп действительно можно хранить, но в нераспечатанном виде. А вот дольше всего вы можете его есть, если будете держать в холодильнике.