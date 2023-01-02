Главная ошибка, которую совершают люди за шведским столом

Главная ошибка, которую совершают люди за шведским столомЕё назвал эксперт по питанию Тимом Ли
Шведский стол кажется очень привлекательным выбором. Представьте: вам даётся множество блюд и вы можете взять абсолютно любые из них. Тем не менее некоторые люди совершают ошибки, когда выбирают еду.
Фото: Healthy Fish
По словам эксперта по еде Тима Ли, самой большой ошибкой тех, кто предпочитает шведский стол, является то, что люди не оставляют места для пудингов и десертов.
Другой ошибкой можно назвать выбор газированных напитков. А ещё лучше держаться подальше от хлеба.
Также эксперты советуют избегать брать определённые продукты. Это рис, макароны или картофель. Также лучше отказаться от обработанных продуктов, в том числе от картофеля фри, куриных палочек, жареной пищи.
Кроме того, в ограниченных количествах стоит накладывать продукты, содержащие много клетчатки. Это зелёные листовые овощи (салат, шпинат и мангольд), корнеплоды (морковь, картофель, свёкла, репа), сезонные овощи (спаржа, брокколи, кабачки, артишоки, стручковая фасоль), бобовые (нут, чёрная фасоль, чечевица, горох).