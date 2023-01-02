Главная ошибка, которую совершают люди за шведским столом

По словам эксперта по еде Тима Ли, самой большой ошибкой тех, кто предпочитает шведский стол, является то, что люди не оставляют места для пудингов и десертов.

Другой ошибкой можно назвать выбор газированных напитков. А ещё лучше держаться подальше от хлеба.