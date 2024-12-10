Главное — пить много воды: врач объяснил, как снизить риск образования камней в почках

Обычно с этой проблемой сталкиваются взрослые от 40 до 60 лет

Камни в почках встречаются часто. В США 1 из 11 человек в какой-то момент жизни страдает от них. Эксперт из Университета Кентукки рассказал, как этого можно избежать.