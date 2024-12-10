Главное — пить много воды: врач объяснил, как снизить риск образования камней в почкахОбычно с этой проблемой сталкиваются взрослые от 40 до 60 лет
Камни в почках образуются из крупных отложений нерастворённых минералов и других органических соединений. Наиболее распространены камни из оксалата кальция, фосфата кальция и мочевой кислоты. Они могут перемещаться по мочевыводящим путям и «застревать», блокируя поток мочи и вызывая отёк почек.
Самый эффективный способ защититься от образования камней в почках — пить больше воды. Ваш организм должен вырабатывать не менее 2,5 литров мочи в сутки.
Хорошим дополнением к воде будет лимонад или жидкость с лимонной кислотой. Дело в том, что цитрат подавляет образование кристаллов. А вот тёмная газировка и жидкости, содержащие фруктозу, повышают риск образования камней. Поэтому их лучше избегать.
Полезно также употреблять продукты, богатые кальцием. Например, листовые зелёные овощи и молочные продукты. Кальций в этой пище связывается с оксалатом в кишечнике и уменьшает его количество, которое в итоге попадает в почки.
Снизить риск возникновения в почках камней помогает и ограничение потребления натрия, витамина С, богатых оксалатами продуктов (тёмный шоколад, шпинат).
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