Голодание оказалось эффективным способом похудения

Голодание оказалось эффективным способом похуденияЭто подтверждает недавнее исследование
Новое исследование, результаты которого были опубликованы в JAMA Network Open, доказало эффективность прерывистого голодания как способа избавления от лишних килограммов. Более того, такой вариант питания даже улучшил состояние сердечно-сосудистой системы.
Прерывистое голодание - это варианты диеты, во время которой человек пять дней в неделю питается как обычно, а в оставшиеся два дня ограничивает себя в еде. Существуют также различные формы прерывистого голодания: голодание через день, ограниченный по времени приём пищи, диета 5/2.
По словам автора исследования Кристы Варади, прерывистое голодание также может значительно уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний благодаря снижению давления, «плохого» холестерина, триглицеридов. А ещё подобная диета предотвращает диабет 2 типа.
В ходе анализа учёные изучили 11 исследований, в ходе которых проводилось 130 тестирований различных режимов прерывистого голодания. Выяснилось, что лишь диета 5/2 и голодание через день привели к потере веса более чем на 5 процентов.
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