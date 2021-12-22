Голодание оказалось эффективным способом похудения

Новое исследование, результаты которого были опубликованы в JAMA Network Open, доказало эффективность прерывистого голодания как способа избавления от лишних килограммов. Более того, такой вариант питания даже улучшил состояние сердечно-сосудистой системы.

Прерывистое голодание - это варианты диеты, во время которой человек пять дней в неделю питается как обычно, а в оставшиеся два дня ограничивает себя в еде. Существуют также различные формы прерывистого голодания: голодание через день, ограниченный по времени приём пищи, диета 5/2.