Опубликовано 08 сентября 2025, 10:30
Головная боль и не только: названы серьёзные побочные эффекты избытка кофеина

Кофеин может без проблем быть частью здоровой диеты большинства из нас. Однако нужно помнить, что его избыток опасен для здоровья. Вот к каким последствиям это приведёт.
Головная боль. Чрезмерное количество кофеина, как и отказ от него, может привести к головным болям.

Тревожность и другие расстройства настроения. Две-шесть чашек кофе могут вызвать у некоторых людей тревогу. Также более 400 мг кофеина в день связывают с подавленным настроением.

Проблемы со сном. Откажитесь от кофеина примерно за 6-8 часов до отхода ко сну.

Раздражительность. Если из-за кофеина вы чувствуете себя злым или раздражительным, постарайтесь ограничить его потребление.

Учащённое сердцебиение. Кофеин может вызвать небольшие изменения сердечного ритма. При этом у людей с медленным обменом веществ проблемы с сердцем могут возникнуть даже после всего двух-трёх чашек кофе.

Повышенная жажда. Если вы не пьёте кофе регулярно, то даже всего после одной чашки вы можете почувствовать сильную жажду.

Частое мочеиспускание. Кофеин обладает мочегонным эффектом. Особенно чувствительны к этому люди с гиперактивным мочевым пузырём.

Боль в груди. Если после употребления напитка с кофеином вы почувствовали боль в груди, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Мужское бесплодие. Риск его развития может повыситься, если потреблять более 400 мг кофеина в сутки.

Ослабленные кости. Согласно результатам одного исследования, употребление около четырёх чашек кофе снижает уровень тиамина, витамина В12, кальция, магния, натрия, фосфата, хлорида и калия. Это может плохо повлиять на здоровье костей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.