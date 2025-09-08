Головная боль и не только: названы серьёзные побочные эффекты избытка кофеина

Головная боль. Чрезмерное количество кофеина, как и отказ от него, может привести к головным болям.

Тревожность и другие расстройства настроения. Две-шесть чашек кофе могут вызвать у некоторых людей тревогу. Также более 400 мг кофеина в день связывают с подавленным настроением.

Проблемы со сном. Откажитесь от кофеина примерно за 6-8 часов до отхода ко сну.

Раздражительность. Если из-за кофеина вы чувствуете себя злым или раздражительным, постарайтесь ограничить его потребление.

Учащённое сердцебиение. Кофеин может вызвать небольшие изменения сердечного ритма. При этом у людей с медленным обменом веществ проблемы с сердцем могут возникнуть даже после всего двух-трёх чашек кофе.