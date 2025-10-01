Головные боли, кашель и не только: чем опасны для здоровья ароматические свечи

Загрязнение воздуха. Горящая аромасвеча выделяет летучие органические соединения. Они могут усугубить течение заболеваний лёгких и повысить риск развития рака. Решение проблемы - обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Также для уменьшения количества выделяемой сажи обрежьте фитиль до 6 мм перед зажиганием свечи.

Опасность пожара. 4% всех зарегистрированных пожаров в жилых домах связано со свечами. При этом треть пожаров начинается в спальне.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.