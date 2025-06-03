Головокружение и другие признаки низкого уровня сахара в крови

Головокружение, предобморочное состояние или невозможность сосредоточиться. Это один из самых распространённых сигналов низкого уровня сахара в крови.

Внезапные дрожь, беспокойство или раздражительность. Когда мозг не получает необходимое ему количество глюкозы, он вырабатывает гормон адреналин. Если вы замечаете, что настроение колеблется, это может указывать на низкий уровень сахара в крови.

Учащённое сердцебиение. Выработка адреналина может привести к учащённому пульсу, повышению кровяного давления. Людям с хроническими заболеваниями, например с гипертонией, нужно быть особенно осторожными с этим симптомом, отмечает Меме Инге, магистр наук, сертифицированный диетолог.