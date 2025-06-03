Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 июня 2025, 20:15
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Головокружение и другие признаки низкого уровня сахара в крови

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С медицинской точки зрения, низкий уровень сахара в крови - это 70 мг/дл и меньше. По-другому такое состояние называется гипогликемией. Диетологи объяснили, какие неочевидные симптомы могут на него указывать.
Головокружение и другие признаки низкого уровня сахара в крови
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Головокружение, предобморочное состояние или невозможность сосредоточиться. Это один из самых распространённых сигналов низкого уровня сахара в крови.

Внезапные дрожь, беспокойство или раздражительность. Когда мозг не получает необходимое ему количество глюкозы, он вырабатывает гормон адреналин. Если вы замечаете, что настроение колеблется, это может указывать на низкий уровень сахара в крови.

Учащённое сердцебиение. Выработка адреналина может привести к учащённому пульсу, повышению кровяного давления. Людям с хроническими заболеваниями, например с гипертонией, нужно быть особенно осторожными с этим симптомом, отмечает Меме Инге, магистр наук, сертифицированный диетолог.

Головокружение и другие признаки низкого уровня сахара в крови
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Тошнота без видимых причин. Исследования показали, что тошнота, связанная с низким уровнем сахара в крови, чаще возникает у тех, кто принимает лекарства от диабета.

Необъяснимый голод. Также вы можете заметить, что вам очень сильно хочется сладкого.

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