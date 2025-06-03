Головокружение и другие признаки низкого уровня сахара в крови

Головокружение и другие признаки низкого уровня сахара в кровиПроверьте себя
Головокружение, предобморочное состояние или невозможность сосредоточиться. Это один из самых распространённых сигналов низкого уровня сахара в крови.
Внезапные дрожь, беспокойство или раздражительность. Когда мозг не получает необходимое ему количество глюкозы, он вырабатывает гормон адреналин. Если вы замечаете, что настроение колеблется, это может указывать на низкий уровень сахара в крови.
Учащённое сердцебиение. Выработка адреналина может привести к учащённому пульсу, повышению кровяного давления. Людям с хроническими заболеваниями, например с гипертонией, нужно быть особенно осторожными с этим симптомом, отмечает Меме Инге, магистр наук, сертифицированный диетолог.
Тошнота без видимых причин. Исследования показали, что тошнота, связанная с низким уровнем сахара в крови, чаще возникает у тех, кто принимает лекарства от диабета.
Необъяснимый голод. Также вы можете заметить, что вам очень сильно хочется сладкого.
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