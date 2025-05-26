Головокружение и другие признаки повышенного уровня холестерина

Ещё один признак - головокружение. Оно может указывать одновременно на гипертонию и высокий холестерин.

Среди других возможных симптомов - нервозность, снижение концентрации, усталость, колебания настроения, общая слабость вместе с диабетом или нарушениями, связанными с показателями глюкозы.

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