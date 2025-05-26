Головокружение и другие признаки повышенного уровня холестерина

Опубликовано 26 мая 2025, 11:151 мин.
Головокружение и другие признаки повышенного уровня холестеринаПроверьте себя
Обычно высокий уровень холестерина никак себя внешне не проявляет. При этом доктор Иоаннис Лиакас, медицинский директор клиники Vie Aesthetics, говорит, что одно состояние может сопутствовать этой проблеме со здоровьем.
По словам врача, обнаружить высокий уровень холестерина можно косвенно. Например, при наличии гипертонии. Дело в том, что эта болезнь влияет на закупорку артерий.
Ещё один признак - головокружение. Оно может указывать одновременно на гипертонию и высокий холестерин.
Среди других возможных симптомов - нервозность, снижение концентрации, усталость, колебания настроения, общая слабость вместе с диабетом или нарушениями, связанными с показателями глюкозы.
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