Голубые бананы существуют. Почему их не продают в вашей стране

Это действительно уникальный фрукт. Он сочетает в себе вкус заварного крема и ванили. Также его можно есть с мороженым. Но вы, вероятнее всего, не сможете найти голубые бананы в большинстве ваших магазинов. Связано это с осведомлённостью о них, спросом на такие фрукты и особенностями рынка. Они слишком маленькие для того, чтобы их можно было перевозить в больших количествах.