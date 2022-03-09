Голубые бананы существуют. Почему их не продают в вашей стране

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Голубые бананы существуют. Почему их не продают в вашей странеОбъяснили на YouTube-канале The Infographics Show
Знали ли вы, что существует, помимо жёлтых, уникальный вид бананов - голубые? Возможно, нет. Потому что купить их можно не везде. Подробнее об этом - в статье.
Бананы сорта «Голубая Ява» также известны как гавайские бананы. Однако, скорее всего, в вашем местном продуктовом их не найти.
Это действительно уникальный фрукт. Он сочетает в себе вкус заварного крема и ванили. Также его можно есть с мороженым. Но вы, вероятнее всего, не сможете найти голубые бананы в большинстве ваших магазинов. Связано это с осведомлённостью о них, спросом на такие фрукты и особенностями рынка. Они слишком маленькие для того, чтобы их можно было перевозить в больших количествах.
Источник: The Infographics Show