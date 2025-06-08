Гормональные изменения и другие причины высокого уровня холестерина у женщин

Гормональные изменения и другие причины высокого уровня холестерина у женщинПроверьте себя
Гормональные изменения. Уровень холестерина может повышаться при менопаузе и перименопаузе.
Возраст. Организм с годами менее эффективно очищает кровь от холестерина. Это может быть сильнее выражено у женщин из-за менопаузы и старения.
Состояние здоровья. Некоторые состояния и лекарства, которые принимаются для их лечения, могут приводить к повышенному уровню холестерина в крови. В том числе это диабет, хроническая болезнь почек, волчанка, ВИЧ, гипотиреоз, апноэ во сне, поликистозный синдром яичников.
Факторы образа жизни. Это в том числе диета с высоким содержанием насыщенных жиров, стресс, отсутствие физической активности, курение, алкоголь, избыточный вес либо ожирение, некачественный сон или его нехватка.
Лекарства. Повысить уровень холестерина могут такие медицинские препараты, как стероиды, специфические антипсихотики и противосудорожные, циклоспорин и такролимус, амиодарон, лекарства от диабета, бета-блокаторы, диуретики, аккутан.
Генетика. Генетические мутации могут вызвать семейную гиперхолестеринемию. Эта болезнь приводит к очень высокому уровню холестерина ЛПНП, который при отсутствии лечения с возрастом увеличивается.
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