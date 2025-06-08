Гормональные изменения и другие причины высокого уровня холестерина у женщин

Факторы образа жизни. Это в том числе диета с высоким содержанием насыщенных жиров, стресс, отсутствие физической активности, курение, алкоголь, избыточный вес либо ожирение, некачественный сон или его нехватка.

Лекарства. Повысить уровень холестерина могут такие медицинские препараты, как стероиды, специфические антипсихотики и противосудорожные, циклоспорин и такролимус, амиодарон, лекарства от диабета, бета-блокаторы, диуретики, аккутан.

Генетика. Генетические мутации могут вызвать семейную гиперхолестеринемию. Эта болезнь приводит к очень высокому уровню холестерина ЛПНП, который при отсутствии лечения с возрастом увеличивается.

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