Гормоны и другие причины, почему вы пьёте воду и набираете вес

Гормоны и другие причины, почему вы пьёте воду и набираете весОб этом важно знать
Диета. Употребление большого количества соли может вызвать вздутие живота и отёки. Это также приводит к задержке жидкости.
Гормональные изменения. При ПМС, беременности и менопаузе меняется уровень гормонов, что способствует задержке воды и увеличению веса за счёт жидкости.
Лекарства. Вызывают задержку воды такие медицинские препараты, как ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), антипсихотики, блокаторы кальциевых каналов, агонисты дофамина, инсулин, нитраты, нестероидные противовоспалительные препараты, стероиды.
Медицинские состояния. С задержкой воды и отёком связаны следующие заболевания: цирроз, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, нефротический синдром, преэклампия.
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