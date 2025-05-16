Гормоны и другие причины, почему вы пьёте воду и набираете вес

Диета. Употребление большого количества соли может вызвать вздутие живота и отёки. Это также приводит к задержке жидкости.

Гормональные изменения. При ПМС, беременности и менопаузе меняется уровень гормонов, что способствует задержке воды и увеличению веса за счёт жидкости.