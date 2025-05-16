Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 мая 2025, 11:15
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Гормоны и другие причины, почему вы пьёте воду и набираете вес

Об этом важно знать
Определённые привычки в еде, гормональные изменения или приём лекарств могут приводить к задержке жидкости и увеличению веса. Вот на что нужно обращать внимание.
Гормоны и другие причины, почему вы пьёте воду и набираете вес
© FOJFIT

Диета. Употребление большого количества соли может вызвать вздутие живота и отёки. Это также приводит к задержке жидкости.

Гормональные изменения. При ПМС, беременности и менопаузе меняется уровень гормонов, что способствует задержке воды и увеличению веса за счёт жидкости.

Гормоны и другие причины, почему вы пьёте воду и набираете вес
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Лекарства. Вызывают задержку воды такие медицинские препараты, как ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), антипсихотики, блокаторы кальциевых каналов, агонисты дофамина, инсулин, нитраты, нестероидные противовоспалительные препараты, стероиды.

Медицинские состояния. С задержкой воды и отёком связаны следующие заболевания: цирроз, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, нефротический синдром, преэклампия.

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