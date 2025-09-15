Горячие жидкости и не только: с чем опасно сочетать мёд

Горячие жидкости. Нагревание может изменить пищевую ценность и состав мёда. Исследования показывают, что при нагревании жидкости с мёдом до 50 градусов по Цельсию может нарушить антиоксидантную и ферментативную активность и привести к высвобождению некоторых вредных соединений. Так что если вы собираетесь пить чай с мёдом, то дайте напитку сначала остыть.

Гхи. Одно исследование на животных показало, что это масло в сочетании с мёдом может быть токсичным и приводить к выпадению волос, потере веса, воспалению кожи.

Молочные продукты. У некоторых людей сочетание мёда с молоком, сыром, йогуртом может вызвать проблемы с пищеварением. Рекомендуется избегать такого сочетания тем, у кого непереносимость лактозы или расстройства пищеварения. Вместо этого смешивайте с мёдом безлактозное молоко.