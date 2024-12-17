Горячий пунш оказался полезен при кашле

Горячий пунш оказался полезен при кашлеЕго рекомендуют пить врачи
Каждый из ингредиентов горячего пунша может облегчить симптомы простуды и гриппа, то есть кашель и боль в горле. При этом некоторые исследования показывают, что добавление в этот напиток алкоголя может только навредить, поскольку спиртное ухудшает защиту организма от инфекций.
Мёд. Он может быть таким же эффективным, как и некоторые лекарства от кашля. Этот продукт обволакивает горло, снимает раздражение, обладает антибактериальным действием.
Лимон или лимонный сок. В них содержится много витамина С. Как показывают исследования, при простуде употребление этого витамина может сократить продолжительность и уменьшить тяжесть симптомов.
Горячая вода. Научно доказано, что смесь горячей жидкости и пара прочищает носовые ходы, снимает боль в горле.
Алкоголь. Нет никаких доказательств, что он при добавлении в пунш будет иметь какие-то преимущества для здоровья.
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