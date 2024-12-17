Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 декабря 2024, 00:45
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Горячий пунш оказался полезен при кашле

Его рекомендуют пить врачи
Горячий пунш часто используется в качестве домашнего средства для лечения гриппа и простуды. Этот напиток готовят при помощи добавления в горячую воду лимона или лимонного сока, мёда. Некоторые рецепты включают также алкоголь: виски, ром или бренди.
Горячий пунш оказался полезен при кашле
© Allrecipes

Каждый из ингредиентов горячего пунша может облегчить симптомы простуды и гриппа, то есть кашель и боль в горле. При этом некоторые исследования показывают, что добавление в этот напиток алкоголя может только навредить, поскольку спиртное ухудшает защиту организма от инфекций.

Мёд. Он может быть таким же эффективным, как и некоторые лекарства от кашля. Этот продукт обволакивает горло, снимает раздражение, обладает антибактериальным действием.

Лимон или лимонный сок. В них содержится много витамина С. Как показывают исследования, при простуде употребление этого витамина может сократить продолжительность и уменьшить тяжесть симптомов.

Горячий пунш оказался полезен при кашле
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Горячая вода. Научно доказано, что смесь горячей жидкости и пара прочищает носовые ходы, снимает боль в горле.

Алкоголь. Нет никаких доказательств, что он при добавлении в пунш будет иметь какие-то преимущества для здоровья.

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