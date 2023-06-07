Фитнес и здоровье
15:41, 07 июня 2023
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Говорят, чтобы похудеть, надо сжигать калорий больше, чем потреблять. Но что об этом думает наука?

Работает ли это на самом деле?

В действительности при помощи расчёта количества потребляемых и сожжённых калорий похудеть можно. Но есть несколько важных нюансов.

К сожалению, точно рассчитать, сколько калорий вы получили и сколько сожгли за день - практически невозможно. Да, существуют определённые приложения для подсчёта калорий, а также онлайн-калькуляторы. В них нужно просто ввести свои параметры, и они подскажут, сколько калорий вам нужно потреблять ежедневно, чтобы сбросить вес. Но важно понимать, что эта рекомендация не будет подходить вам на 100%.

То же самое касается скорости обмена веществ. То, сколько энергии вы сжигаете, варьируется от человека к человеку и зависит от большого количества факторов. В том числе от состава тела, количества мышц и жира. Усложняет ситуацию ещё больше то, что скорость метаболизма тоже меняется при смене питания.

Говорят, чтобы похудеть, надо сжигать калорий больше, чем потреблять. Но что об этом думает наука?
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Нельзя назвать точным методом и подсчёт калорий в еде. Всё потому, что не существует определённых требований к точности информации, указанной на этикетках продуктов. Одно австралийское исследование даже показало, что в пище содержится на 13% меньше и на 61% энергии или питательных компонентов, чем указано на упаковке.

Ещё одна проблема, связанная с подсчётом калорий и их потреблением, заключается в том, что наши тела не потребляют все калории одинаково. И то, что показывает счётчик калорий, не соответствует тому, что реально поглощается телом. Влияют на наши гормоны, реакцию мозга, расход энергии также различные источники калорий. К примеру, 180 ккал из орехов и из пиццы по количеству потребляемой энергии равносильны, но вот усваиваются эти продукты по-разному. Мы большую часть калорий поглощаем из пиццы, но из орехов мы не усваиваем около 20%. Кроме того, в орехах много клетчатки, обеспечивающей чувство сытости, а в куске пиццы клетчатки мало.

Наконец, при уменьшении потребления калорий организм реагирует особым образом. Дело в том, что снижению потребления калорий препятствуют механизмы, обеспечивающие восстановление потерянного веса. Тело при устойчивом снижении количества потребляемых калорий считает, что организм находится в опасности. Поэтому тело начинает сжигать меньше калорий, а скорость обмена веществ снижается. То есть организм при похудении по-другому перерабатывает, хранит и сжигает жир.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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