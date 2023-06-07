Говорят, чтобы похудеть, надо сжигать калорий больше, чем потреблять. Но что об этом думает наука?

Нельзя назвать точным методом и подсчёт калорий в еде. Всё потому, что не существует определённых требований к точности информации, указанной на этикетках продуктов. Одно австралийское исследование даже показало, что в пище содержится на 13% меньше и на 61% энергии или питательных компонентов, чем указано на упаковке.

Ещё одна проблема, связанная с подсчётом калорий и их потреблением, заключается в том, что наши тела не потребляют все калории одинаково. И то, что показывает счётчик калорий, не соответствует тому, что реально поглощается телом. Влияют на наши гормоны, реакцию мозга, расход энергии также различные источники калорий. К примеру, 180 ккал из орехов и из пиццы по количеству потребляемой энергии равносильны, но вот усваиваются эти продукты по-разному. Мы большую часть калорий поглощаем из пиццы, но из орехов мы не усваиваем около 20%. Кроме того, в орехах много клетчатки, обеспечивающей чувство сытости, а в куске пиццы клетчатки мало.

Наконец, при уменьшении потребления калорий организм реагирует особым образом. Дело в том, что снижению потребления калорий препятствуют механизмы, обеспечивающие восстановление потерянного веса. Тело при устойчивом снижении количества потребляемых калорий считает, что организм находится в опасности. Поэтому тело начинает сжигать меньше калорий, а скорость обмена веществ снижается. То есть организм при похудении по-другому перерабатывает, хранит и сжигает жир.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.