Говядина и другие продукты, которые сделают вас энергичнее и сильнее

Говядина и другие продукты, которые сделают вас энергичнее и сильнееВсё дело в том, что в них много креатина
Говядина. В 113 г этого мяса содержится 0,5 г креатина. Также в говядине есть все девять незаменимых аминокислот.
Свинина. На порцию приходится от 0,5 до 1 г креатина. Кроме того, 110 г жареной свиной корейки содержит более 27 г белка, много калия, витамина B6.
Ягнятина и баранина. Из 113 г такого мяса вы получите 0,3–1,3 г креатина. Это больше, чем в курице, говядине и свинине.
Птица. Одна куриная грудка массой 170 г даст вам 0,3 г креатина. В мясе птицы также много белка, селена, фосфора, витаминов группы В, есть все незаменимые аминокислоты,
Мясо дичи. Распространённые его виды - оленина, бизон, кролик, кабан. Это мясо богато железом, цинком, белком, витаминами группы B. Точное количество креатина в нём неизвестно, но, вероятно, оно аналогично другим видам красного мяса.
Рыба. В зависимости от сорта на порцию приходится 0,2–0,5 г креатина. Также рыба - отличный источник омега-3 жирных кислот, белка.
Креветки. На 1 кг этих морепродуктов приходится 0,7 г креатина.
