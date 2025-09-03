Говядина и другие продукты, которые сделают вас энергичнее и сильнее

Говядина. В 113 г этого мяса содержится 0,5 г креатина. Также в говядине есть все девять незаменимых аминокислот.

Свинина. На порцию приходится от 0,5 до 1 г креатина. Кроме того, 110 г жареной свиной корейки содержит более 27 г белка, много калия, витамина B6.

Ягнятина и баранина. Из 113 г такого мяса вы получите 0,3–1,3 г креатина. Это больше, чем в курице, говядине и свинине.

Птица. Одна куриная грудка массой 170 г даст вам 0,3 г креатина. В мясе птицы также много белка, селена, фосфора, витаминов группы В, есть все незаменимые аминокислоты,