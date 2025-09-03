Гранат и другие самые полезные фрукты при метаболическом синдроме

Вот какие фрукты помогут вам улучшить состояние при метаболическом синдроме.

Гранат. Исследования показывают, что он положительно влияет на артериальное давление, уровень сахара в крови, холестерина и триглицеридов. Одна из причин этого в том, что фрукт содержит вещества с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Ещё гранат способствует росту полезных кишечных бактерий Akkermansia, которые поддерживают здоровый обмен веществ, здоровый вес, улучшают самочувствие, укрепляют иммунитет.

Арбуз. Согласно результатам исследований, люди, которые в течение четырёх недель съедали по две чашки арбуза, чувствовали себя менее голодными и более сытыми, чем те, кто получал столько же калорий из обезжиренного печенья. Также у них снизились кровяное давление и вес.

Ежевика. Ягоды в целом вызывают меньший скачок уровня сахара в крови, чем ананас или бананы. При этом в ежевике содержатся калий, кальций и магний, которые приводят к снижению кровяного давления. Ещё эта ягода богата насыщающей клетчаткой.