Гранатовый сок поможет вам снизить давление

Согласно результатам некоторых научных работ, сок граната снижает систолическое и диастолическое артериальное давление у людей с гипертонией. Однако данные всё же неоднозначны.

К примеру, одно исследование 2023 года показало, что ежедневное употребление 280 мл гранатового сока снижает систолическое давление в среднем на 6 мм рт. ст. Более высокие дозы снижали только диастолическое артериальное давление на 3 мм рт. ст.

Ещё одна научная работа 2023 года продемонстрировала, что влияние граната на кровяное давление может прекратиться уже через два месяца, а обзор 2017 года показал более стабильные и долгосрочные преимущества для систолического давления.