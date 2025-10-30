Гранаты и другие фрукты, которые повышают тестостерон

Гранаты. Они содержат много антиоксидантов, которые могут защищать клетки Лейдига, вырабатывающие тестостерон, от повреждений свободными радикалами (высокореактивными молекулами). Также в гранатах есть уникальный антиоксидант пуникалагин, способный бороться с окислительным стрессом, уменьшать воспаление, влияющее на выработку тестостерона.

Вишня и другие ягоды. В их состав входит флавоноид антоциан, который может обратить вспять окислительное повреждение в клетках Лейдига, улучшить функцию яичек, предотвратить развитие низкого уровня тестостерона у мужчин старшего возраста.

Бананы. Особенно важны в них магний, калий, витамин В6, способствующие стероидогенезу, то есть превращению холестерина в тестостерон.

Тропические фрукты. В манго, папайе, гуаве, опунции много растительных соединений сапонинов. Эти вещества могут способствовать выработке тестостерона.