Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 мая 2024, 09:00
1 мин.

Гранаты оказались полезны при жировой болезни печени

Это выяснили учёные из Университета Эдит Коуэн
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — физиологическое проявление ожирения печени. Сейчас на состояние приходится 45,8% всех случаев смерти, связанных с хроническими заболеваниями печени, во всём мире.
Гранаты оказались полезны при жировой болезни печени
© Pixabay/CC0 Public Domain

В различных продуктах, включая малину, гранат, ежевику и орехи пекан, содержится эллаговая кислота. Она известна антиоксидантными свойствами, также обладает противовоспалительным, антифиброзным и противораковым действием.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Antioxidants.

Гранаты оказались полезны при жировой болезни печени
© Anneka/Shutterstock.com

Есть данные, которые свидетельствуют о том, что эллаговая кислота в сочетании с другими антиоксидантными нутрицевтиками проявляет синергический терапевтический эффект. Это делает её потенциальным кандидатом на применение в комбинированной терапии.

Более раннее исследование показало, что эллаговая кислота лучше всего уменьшает воспаление. Сейчас проводится более масштабная научная работа, в ходе которой будет обнаружено, на каком этапе заболевания лечение будет неэффективным для устранения повреждения печени.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.