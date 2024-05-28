Гранаты оказались полезны при жировой болезни печени

Гранаты оказались полезны при жировой болезни печениЭто выяснили учёные из Университета Эдит Коуэн
В различных продуктах, включая малину, гранат, ежевику и орехи пекан, содержится эллаговая кислота. Она известна антиоксидантными свойствами, также обладает противовоспалительным, антифиброзным и противораковым действием.
Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Antioxidants.
Есть данные, которые свидетельствуют о том, что эллаговая кислота в сочетании с другими антиоксидантными нутрицевтиками проявляет синергический терапевтический эффект. Это делает её потенциальным кандидатом на применение в комбинированной терапии.
Более раннее исследование показало, что эллаговая кислота лучше всего уменьшает воспаление. Сейчас проводится более масштабная научная работа, в ходе которой будет обнаружено, на каком этапе заболевания лечение будет неэффективным для устранения повреждения печени.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.