Гранаты оказались полезны при жировой болезни печени

Есть данные, которые свидетельствуют о том, что эллаговая кислота в сочетании с другими антиоксидантными нутрицевтиками проявляет синергический терапевтический эффект. Это делает её потенциальным кандидатом на применение в комбинированной терапии.

Более раннее исследование показало, что эллаговая кислота лучше всего уменьшает воспаление. Сейчас проводится более масштабная научная работа, в ходе которой будет обнаружено, на каком этапе заболевания лечение будет неэффективным для устранения повреждения печени.

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