Гребной тренажёр назвали лучшим кардиотренажёром для всего тела

Лучше всего прокачать тело помогает гребной тренажёр, считает Бриттани Рубио, генеральный директор фитнес-клубов The Edge в Фармингтон-Хиллз. Благодаря этому тренажёру вы укрепите почти все основные группы мышц (корпус, спину, руки, ноги и плечи), но нагрузка будет низкоинтенсивной.

По словам Рубио, гребной тренажёр — один из лучших способов поддержать здоровье сердца и улучшить диапазон движений. Вот несколько его преимуществ.

Развивает силу. Гребля помогает держать мышцы в тонусе и делает выносливее.

Повышает выносливость. Гребля заставляет работать сердечно-сосудистую систему.