Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 января 2025, 02:15
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Гребной тренажёр назвали лучшим кардиотренажёром для всего тела

Обратите на него внимание в следующий раз
Кардиотренировки нужны для сжигания жира. При этом рекомендуется 150 минут в неделю уделять упражнениям средней интенсивности.
Гребной тренажёр назвали лучшим кардиотренажёром для всего тела
© JTX Fitness

Лучше всего прокачать тело помогает гребной тренажёр, считает Бриттани Рубио, генеральный директор фитнес-клубов The Edge в Фармингтон-Хиллз. Благодаря этому тренажёру вы укрепите почти все основные группы мышц (корпус, спину, руки, ноги и плечи), но нагрузка будет низкоинтенсивной.

По словам Рубио, гребной тренажёр — один из лучших способов поддержать здоровье сердца и улучшить диапазон движений. Вот несколько его преимуществ.

Развивает силу. Гребля помогает держать мышцы в тонусе и делает выносливее.

Повышает выносливость. Гребля заставляет работать сердечно-сосудистую систему.

Гребной тренажёр назвали лучшим кардиотренажёром для всего тела
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Сжигает калории. Гребля быстро сжигает калории, так как требует много энергии и задействует всё тело.

Полезен для суставов. Гребной тренажёр — отличный выбор с низкой ударной нагрузкой, поскольку он щадяще относится к суставам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.