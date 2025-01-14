Гребной тренажёр назвали лучшим кардиотренажёром для всего тела

Гребной тренажёр назвали лучшим кардиотренажёром для всего телаОбратите на него внимание в следующий раз
Лучше всего прокачать тело помогает гребной тренажёр, считает Бриттани Рубио, генеральный директор фитнес-клубов The Edge в Фармингтон-Хиллз. Благодаря этому тренажёру вы укрепите почти все основные группы мышц (корпус, спину, руки, ноги и плечи), но нагрузка будет низкоинтенсивной.
По словам Рубио, гребной тренажёр — один из лучших способов поддержать здоровье сердца и улучшить диапазон движений. Вот несколько его преимуществ.
Развивает силу. Гребля помогает держать мышцы в тонусе и делает выносливее.
Повышает выносливость. Гребля заставляет работать сердечно-сосудистую систему.
Сжигает калории. Гребля быстро сжигает калории, так как требует много энергии и задействует всё тело.
Полезен для суставов. Гребной тренажёр — отличный выбор с низкой ударной нагрузкой, поскольку он щадяще относится к суставам.
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