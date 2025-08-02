Греческий йогурт и другие молочные продукты, в которых мало сахара

Простой греческий йогурт. Это отличная альтернатива сметане. Кроме того, во многих видах греческого йогурта есть пробиотики, помогающие уменьшить воспаление и вздутие живота, а также способствующие регулярному стулу. Из одной упаковки (150 г) несладкого обезжиренного греческого йогурта без добавок вы получите 5 г натурального сахара и 15 г белка.

Кефир. В нём много пробиотиков, а ещё он обладает противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что кефир может снижать выработку нескольких воспалительных белков в организме. Одна чашка этого напитка даёт 7 г натурального сахара и 10 г белка.

Творог. На одну чашку этого продукта приходится 9 г натурального сахара и 24 г белка.