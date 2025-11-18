Греческий йогурт и другие продукты, которые сделают живот плоским

Греческий йогурт и другие продукты, которые сделают живот плоскимПосле 40 лет
Греческий йогурт. Он содержит много белка и пробиотиков, которые улучшают пищеварение, уменьшают вздутие живота.
Яйца. В этих продуктах большое количество белка и питательных веществ, которые поддерживают обмен веществ и рост сухой мышечной массы.
Листовая зелень. Это низкокалорийный продукт с высоким содержанием клетчатки. Он уменьшает задержку жидкости и вздутие живота.
Лосось. Он богат белком, омега-3, уменьшающими воспаление. Также в лососе содержатся полезные жиры.
Ягоды. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами, уменьшают воспаление, помогают контролировать уровень глюкозы в крови.
Авокадо. Это хороший источник полезных жиров, которые способствуют похудению.
Зелёный чай. В его составе есть катехины, которые слегка ускоряют обмен веществ, уменьшают вздутие.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.