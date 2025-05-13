Греческий йогурт и другие продукты, в которых белка больше, чем в курице

Греческий йогурт и другие продукты, в которых белка больше, чем в курицеВозьмите это себе на заметку
Грудка индейки. На 85 г этой грудки приходится 25,6 г белка и 125 ккал. Это хорошая альтернатива курице.
Тунец: желтоперый, голубой, альбакор. 85 г желтоперого тунца содержат 24,8 г белка и всего 110 калорий. В голубом тунце - 25,4 г белка (в порции на 85 г), в консервированном тунце альбакор - 19,5 г белка (на 85 г).
Креветки. Варёные креветки (85 г) дадут 20 г белка и всего 84 ккал.
Говяжий фарш. 90% постная, приготовленная котлета из говяжьего фарша содержит на 85 г 22,2 г белка. Правда, жира в этом фарше больше, чем в курице: 10 г в порции на 85 г против 3,57 г. То же самое касается калорийности.
Сыр пармезан. Даже всего 28 г этого сыра дадут вам 10,1 г (твёрдый пармезан) или 8 г (тёртый пармезан) белка.
Греческий йогурт. Одна порция обычного обезжиренного греческого йогурта содержит на 200 г 19,9 г белка, 146 ккал и 230 мг кальция.
Чечевица. На одну чашку приготовленного продукта приходится 17,9 г и 230 ккал.
Творог. В одной чашке 2%-го жирного творога содержится 23,5 г белка.
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