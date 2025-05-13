Греческий йогурт и другие продукты, в которых белка больше, чем в курице

Грудка индейки. На 85 г этой грудки приходится 25,6 г белка и 125 ккал. Это хорошая альтернатива курице.

Тунец: желтоперый, голубой, альбакор. 85 г желтоперого тунца содержат 24,8 г белка и всего 110 калорий. В голубом тунце - 25,4 г белка (в порции на 85 г), в консервированном тунце альбакор - 19,5 г белка (на 85 г).

Креветки. Варёные креветки (85 г) дадут 20 г белка и всего 84 ккал.

Говяжий фарш. 90% постная, приготовленная котлета из говяжьего фарша содержит на 85 г 22,2 г белка. Правда, жира в этом фарше больше, чем в курице: 10 г в порции на 85 г против 3,57 г. То же самое касается калорийности.