Греческий йогурт и другие варианты высокобелкового завтрака без яиц

Греческий йогурт с ягодами и семечками. В одной такой порции йогурта (200 г) содержится 20 г белка и около 150 ккал. Ягоды дадут вам антиоксиданты и клетчатку, а орехи/семена - полезные жиры, клетчатку, белок.

Творог с начинкой. Порция на 1/2 чашки содержит 80 ккал и 15 г белка. Кроме того, творог универсален и вы можете добавить в него фрукты, ягоды или что-то ещё по вкусу.

Тофу-скрамбл. 1/5 часть блока тофу экстра-формы содержит минимум 9 г белка и 75 ккал. Это хорошая замена яичнице-болтунье.

Протеиновый коктейль. В зависимости от ингредиентов в нём может быть 20-30 г белка. Начните с ложки протеинового порошка и добавьте к нему чашку соевого или горохового молока, семян или ореховой пасты, чтобы получить больше протеина.

Ленивая овсянка с ореховым маслом. На 1/2 стакана овса приходится 5 г белка, а добавление 1–2 столовых ложек миндального или арахисового масла может увеличить количество протеина до 12–15 г. Для приготовления этого блюда смешайте овсяные хлопья с жидкостью в соотношении 2:1 и поставьте в холодильник на ночь. Вместо воды можете использовать коровье молоко или соевое молоко.

Миндальное масло на цельнозерновом тосте. Из 2 столовых ложек такой пасты вы получите 7 г белка, а из одного ломтика цельнозернового хлеба - ещё 4,5 г. Для вкуса можете также добавить щепотку морской соли или молотой корицы.

Чечевичный хаш. Одна чашка варёной чечевицы содержит 18 г белка, 16 г клетчатки, 230 ккал. Это насытит вас на всё утро. Чтобы приготовить хаш, обжарьте чечевицу с картофелем, болгарским перцем, луком, грибами и вашими любимыми травами и специями. Добавьте сверху немного свежей сальсы или гуакамоле, подавайте блюдо с цельнозерновым тостом или маффином.