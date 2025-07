Греческий йогурт и не только: диетологи назвали лучшие закуски с большим количеством белка

Греческий йогурт. Его рекомендует есть Джессика Кординг, диетолог, тренер по здоровому образу жизни и автор книг The Little Book of Game Changers и The Farewell Tour. Дело в том, что такой йогурт содержит много белка и пробиотиков - бактерий, поддерживающих здоровье кишечника.

Творог. На полчашки творога приходится около 12 г белка. Он очень удобен и сытен сам по себе.

Смесь орехов. Лена Бил, диетолог по трансплантологии в больнице Piedmont Atlanta и представитель Академии питания и диетологии, говорит, горстка такой смеси даёт нашему организму растительный белок, полезные жиры, клетчатку. Они помогают оставаться сытым, стабилизировать уровень глюкозы в крови, подавляют тягу к еде.

Шоколадное молоко. По словам Бил, это идеальный напиток для восстановления после тренировки.

Яйца, сваренные вкрутую, и мясная палочка. Такую закуску рекомендует Рэйчел Дево, сертифицированный диетолог, сертифицированный персональный тренер, автор кулинарных книг. В сваренных вкрутую яйцах много белка, В12, холина, а в мясных палочках белка, железа, кальция, калия.