Греческий йогурт оказался лучшим белком для здоровья кишечника

Поддерживает здоровье толстой кишки. Когда вы едите греческий йогурт, образуются короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA). Они влияют на здоровье кишечника несколькими способами. Прежде всего, они служат источником энергии для клеток, выстилающих толстую кишку. Также исследования показывают, что эти соединения защищают от развития слабовыраженного воспаления, особенно в кишечнике, от воспалительных заболеваний кишечника.

Помощь при диарее. Если вы страдаете диареей и вам становится лучше через несколько дней, то греческий йогурт в рационе поможет вам восстановить баланс кишечных бактерий. Об этом говорит Дэвид Д. Кларк, доктор медицины, сертифицированный гастроэнтеролог и почётный клинический доцент кафедры гастроэнтерологии в Университете здравоохранения и науки штата Орегон.

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