Греческий йогурт, овёс и не только: лучшие продукты средиземноморской диеты для завтрака

Греческий йогурт, овёс и не только: лучшие продукты средиземноморской диеты для завтракаПопробуйте их
Греческий йогурт. Это основной продукт средиземноморской диеты. Он ценится за кремовую текстуру и множество питательных веществ. Это отличный источник белка, кальция, витамина D, а также пробиотиков.
Овёс. Из овсяных зёрен вы получите бета-глюкан. Этот тип растворимой клетчатки снижает уровень вредного холестерина, защищает сердце, улучшает контроль уровня сахара в крови.
Ягоды. В малине, клубнике, чернике и других ягодах есть антоцианы. Этот тип антиоксидантов известен своей способностью бороться с окислительным стрессом и уменьшать воспаление.
Яйца. Они содержат холин, витамины группы В, витамин D и селен, полезные для здоровья мозга. Также это отличный источник белка и полезных жиров.
Лосось. Благодаря употреблению 2−3 порций жирной рыбы в неделю вы повысите уровень омега-3, которые способствуют поддержанию здоровья сердца и долголетия.
Миндаль. Он наполнен клетчаткой, витамином Е, белком, полезными жирами. Доказано, что клетчатка и полезные жиры снижают уровень вредного холестерина и уменьшают риск возникновения ишемической болезни сердца.
Семена чиа. Эти продукты богаты клетчаткой, полифенолами и жирными кислотами омега-3, которые защищают сердце, поддерживают в норме кровяное давление, балансируют уровень сахара в крови.
Оливковое масло. Оно полезно для сердца за счёт мононенасыщенных жиров и полифенолов в составе. Один из способов добавить это масло в завтрак — попробовать брускетту с помидорами и базиликом на закваске с жидким яйцом, сбрызнутым сверху оливковым маслом первого отжима.
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