Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 января 2025, 00:45
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Греческий йогурт, овёс и не только: лучшие продукты средиземноморской диеты для завтрака

Попробуйте их
Из-за пропуска завтрака повышается риск возникновения сердечных осложнений и повышения уровня «плохого» холестерина, отмечает Мелисса Рассел, зарегистрированный диетолог. Если вы придерживаетесь средиземноморского рациона питания, то вот какие продукты лучше всего есть с утра.
Греческий йогурт, овёс и не только: лучшие продукты средиземноморской диеты для завтрака
© EatingWell

Греческий йогурт. Это основной продукт средиземноморской диеты. Он ценится за кремовую текстуру и множество питательных веществ. Это отличный источник белка, кальция, витамина D, а также пробиотиков.

Овёс. Из овсяных зёрен вы получите бета-глюкан. Этот тип растворимой клетчатки снижает уровень вредного холестерина, защищает сердце, улучшает контроль уровня сахара в крови.

Ягоды. В малине, клубнике, чернике и других ягодах есть антоцианы. Этот тип антиоксидантов известен своей способностью бороться с окислительным стрессом и уменьшать воспаление.

Яйца. Они содержат холин, витамины группы В, витамин D и селен, полезные для здоровья мозга. Также это отличный источник белка и полезных жиров.

Греческий йогурт, овёс и не только: лучшие продукты средиземноморской диеты для завтрака
© Eating Well/Getty Images

Лосось. Благодаря употреблению 2−3 порций жирной рыбы в неделю вы повысите уровень омега-3, которые способствуют поддержанию здоровья сердца и долголетия.

Миндаль. Он наполнен клетчаткой, витамином Е, белком, полезными жирами. Доказано, что клетчатка и полезные жиры снижают уровень вредного холестерина и уменьшают риск возникновения ишемической болезни сердца.

Семена чиа. Эти продукты богаты клетчаткой, полифенолами и жирными кислотами омега-3, которые защищают сердце, поддерживают в норме кровяное давление, балансируют уровень сахара в крови.

Оливковое масло. Оно полезно для сердца за счёт мононенасыщенных жиров и полифенолов в составе. Один из способов добавить это масло в завтрак — попробовать брускетту с помидорами и базиликом на закваске с жидким яйцом, сбрызнутым сверху оливковым маслом первого отжима.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.