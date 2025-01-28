Греческий йогурт, овёс и не только: лучшие продукты средиземноморской диеты для завтрака

Греческий йогурт. Это основной продукт средиземноморской диеты. Он ценится за кремовую текстуру и множество питательных веществ. Это отличный источник белка, кальция, витамина D, а также пробиотиков.

Овёс. Из овсяных зёрен вы получите бета-глюкан. Этот тип растворимой клетчатки снижает уровень вредного холестерина, защищает сердце, улучшает контроль уровня сахара в крови.

Ягоды. В малине, клубнике, чернике и других ягодах есть антоцианы. Этот тип антиоксидантов известен своей способностью бороться с окислительным стрессом и уменьшать воспаление.

Яйца. Они содержат холин, витамины группы В, витамин D и селен, полезные для здоровья мозга. Также это отличный источник белка и полезных жиров.