Греческий йогурт с фруктами и орехами стал лучшей белковой закуской для сердца

Греческий йогурт с фруктами и орехами стал лучшей белковой закуской для сердцаДобавьте его в свой рацион
Лучшая закуска с высоким содержанием белка для сердца — это обезжиренный греческий йогурт с фруктами и орехами. И вот почему.
Прежде всего, греческий йогурт — отличный источник белка. Орехи и фрукты же дают клетчатку, полезные для сердца жиры, антиоксиданты.
Одна порция простого обезжиренного греческого йогурта на 200 г даёт около 20 г белка. Также в этом йогурте мало насыщенных жиров, а ещё он содержит кальций. В зависимости от бренда в нём может быть и витамин D, помогающий организму усваивать кальций.
Наконец, греческий йогурт — отличный источник пробиотиков. Исследования показывают, что определённые типы полезных кишечных бактерий могут положительно влиять на холестерин и другие вещества, связанные с болезнями сердца.
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