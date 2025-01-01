Греческий йогурт с фруктами и орехами стал лучшей белковой закуской для сердца

Одна порция простого обезжиренного греческого йогурта на 200 г даёт около 20 г белка. Также в этом йогурте мало насыщенных жиров, а ещё он содержит кальций. В зависимости от бренда в нём может быть и витамин D, помогающий организму усваивать кальций.

Наконец, греческий йогурт — отличный источник пробиотиков. Исследования показывают, что определённые типы полезных кишечных бактерий могут положительно влиять на холестерин и другие вещества, связанные с болезнями сердца.

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