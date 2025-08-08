Греческий йогурт с ягодами и другие закуски, которые избавят от жира на животе за месяц

Греческий йогурт с ягодами и другие закуски, которые избавят от жира на животе за месяцДобавьте их в свою диету
Греческий йогурт с ягодами. Этот перекус содержит много белка, клетчатки и антиоксидантов. Они дают чувство сытости и помогают предотвратить скачки уровня сахара в крови.
Яблочные дольки с миндальным маслом. Вы получите сочетание клетчатки из фруктов и полезных жиров.
Хумус с сырыми овощами. Морковь, болгарский перец и огурцы в сочетании с хумусом содержат мало калорий, но много питательных веществ.
Творог с корицей. Творог поможет вам сохранить мышечную массу и уменьшить голод. Щепотка корицы придаст вкус блюду без добавления сахара.
Яйца вкрутую. Они богаты белком и помогают легко обуздать голод между приёмами пищи.
Небольшая горсть смеси орехов. Но они высококалорийны, поэтому следите за размером порций.
Воздушный попкорн. Он содержит много клетчатки и мало калорий, если только вы не добавите к нему масло.
Эдамаме. Эти бобы богаты растительным белком, клетчаткой и важными питательными веществами.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.