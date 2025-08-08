Фитнес и здоровье
Греческий йогурт с ягодами и другие закуски, которые избавят от жира на животе за месяц

Добавьте их в свою диету
Некоторые виды перекусов могут уменьшить голод, привести в норму уровень сахара в крови, поддержать мышечную массу. Это облегчает потерю веса в целом. Тара Коллингвуд, магистр наук, зарегистрированный диетолог, сертифицированный спортивный диетолог, рассказала, какие продукты в этом помогут.
Греческий йогурт с ягодами. Этот перекус содержит много белка, клетчатки и антиоксидантов. Они дают чувство сытости и помогают предотвратить скачки уровня сахара в крови.

Яблочные дольки с миндальным маслом. Вы получите сочетание клетчатки из фруктов и полезных жиров.

Хумус с сырыми овощами. Морковь, болгарский перец и огурцы в сочетании с хумусом содержат мало калорий, но много питательных веществ.

Творог с корицей. Творог поможет вам сохранить мышечную массу и уменьшить голод. Щепотка корицы придаст вкус блюду без добавления сахара.

Яйца вкрутую. Они богаты белком и помогают легко обуздать голод между приёмами пищи.

Небольшая горсть смеси орехов. Но они высококалорийны, поэтому следите за размером порций.

Воздушный попкорн. Он содержит много клетчатки и мало калорий, если только вы не добавите к нему масло.

Эдамаме. Эти бобы богаты растительным белком, клетчаткой и важными питательными веществами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.