Греческий йогурт с ягодами и другие закуски, которые избавят от жира на животе за месяц

Греческий йогурт с ягодами. Этот перекус содержит много белка, клетчатки и антиоксидантов. Они дают чувство сытости и помогают предотвратить скачки уровня сахара в крови.

Яблочные дольки с миндальным маслом. Вы получите сочетание клетчатки из фруктов и полезных жиров.

Хумус с сырыми овощами. Морковь, болгарский перец и огурцы в сочетании с хумусом содержат мало калорий, но много питательных веществ.

Творог с корицей. Творог поможет вам сохранить мышечную массу и уменьшить голод. Щепотка корицы придаст вкус блюду без добавления сахара.