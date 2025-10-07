Греческий йогурт с ягодами назвали лучшим вечерним перекусом для сахара в крови

Почему греческий йогурт с ягодами - лучший перекус для позднего вечера?

Содержит питательные вещества для регулирования уровня сахара в крови. Йогурт с ягодами сочетает высококачественный белок и клетчатку. Это замедляет пищеварение и защищает от скачков глюкозы в крови. Из одной чашки греческого йогурта вы получите почти 25 г белка, 1 г и около 9 г углеводов, а из половины стакана малины - 4 г клетчатки.

Даёт стабильную энергию. Казеин (белок в составе молочных продуктов) медленно переваривается и постепенно высвобождает аминокислоты. В сочетании с клетчаткой он помогает дольше чувствовать сытость и уменьшает падения уровня сахара в крови, которые могут нарушить сон.