Грецкие орехи и другие продукты, которые нужно чаще есть после 60 лет

Грецкие орехи. Они дают растительные омега-3, антиоксиданты и полифенолы, которые важны для здоровья сердца и мозга по мере старения. Об этом сказала Саманта Кассетти, магистр наук, сертифицированный диетолог, партнёр California Walnuts. Согласно результатам одного исследования с участием медсестёр, женщины, которые съедали не менее двух порций грецких орехов в неделю в возрасте 50–60 лет, с большей вероятностью старели здоровым образом. То есть они не страдали от хронических заболеваний, проблем с памятью, физической инвалидности и проблем с психическим здоровьем после 65 лет в отличие от тех, кто не ел грецкие орехи регулярно.

Бобовые. Эрин Палински-Уэйд, сертифицированный диетолог, отмечает, что это отличный источник растительного белка и клетчатки, которые поддерживают здоровье мышц, кишечника, снижают воспаление. К бобовым относятся чечевица, фасоль, горох и арахис. Особенно полезным для костей может быть нут.

Фисташки. Они содержат полезные жиры, белки, антиоксиданты. В том числе лютеин, который защищает зрение и поддерживает общее состояние здоровья с возрастом. Одна порция фисташек - это всего 160 ккал.