Грецкие орехи и другие продукты, в которых омега-3 больше, чем в рыбе

Льняное семя. Это один из лучших источников омега-3. Одна столовая ложка таких семян содержит около 2,35 г АЛК, а столовая ложка льняного масла - 7,26 АЛК.

Семена чиа. Их часто называют суперпродуктом. Содержат эти семена клетчатку, минералы, антиоксиданты, омега-3. Из 28 г вы получите 5,06 г АЛК.