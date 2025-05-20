Грецкие орехи и не только: диетологи назвали продукты для здорового старения

Грецкие орехи. Научные исследования связывают регулярное их употребление с меньшим воспалением и лучшим когнитивным старением. Одно клиническое исследование продемонстрировало, что одна-две горсти этих орехов в день способны замедлить снижение когнитивных способностей у пожилых, а если грецкие орехи есть в среднем возрасте - это предотвратит возникновение ранних изменений мозга, которые приводят к болезни Альцгеймера.

Водоросли. Они помогают снизить риск возникновения диабета и болезней сердца. Морские водоросли - это вегетарианский вариант получения омега-3.

Консервированные или сушёные бобовые. В них много питательных веществ, включая растительный белок, клетчатку, витамины и минералы, а также полифенолы - соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Оливковое масло первого отжима. Оно богато полифенолами и мононенасыщенными жирами. Это поддерживает здоровый уровень холестерина в крови, уменьшает воспаление. Для снижения вероятности развития ишемической болезни сердца Управление по контролю за продуктами и лекарствами рекомендует в день потреблять 1,5 ст. л. оливкового масла.

Семена чиа. Клинический исследования показывают, что их употребление снижает высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление.

Чернослив. В его состав входят питательные вещества, укрепляющие кости. Это витамин К, бор, кальций, магний и фенольные соединения.