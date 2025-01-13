Грецкие орехи назвали лучшим белком для снижения холестерина

Грецкие орехи назвали лучшим белком для снижения холестеринаОб этом рассказали диетологи
Венди Базилиан, доктор общественного здравоохранения, магистр наук, сертифицированный диетолог и ведущая подкаста 1000 Waking Minutes, отмечает: вредный холестерин приводит к образованию бляшек, а полезный помогает выводить избыток холестерина из кровотока.
Диетолог Саманта ДеВито также рассказала, почему грецкие орехи — это лучшая пища для снижения уровня холестерина.
В грецких орехах содержатся сразу несколько питательных веществ, которые помогают снизить холестерин.
Растительный белок. 28 г грецких орехов дают 4 г белка. Исследования показывают, что употребление большего количества белка из растительной пищи может значительно снизить риск развития сердечных заболеваний.
Клетчатка. На 28 г грецких орехов приходится 2 г клетчатки. Она помогает снизить уровень холестерина.
Ненасыщенные жиры. В составе грецких орехов — два типа полезных для сердца полиненасыщенных жиров. Это альфа-линолевая кислота и омега-3.
Антиоксиданты. Грецкие орехи богаты полифенолами. Оно улучшают общую работу сердца и могут способствовать повышению уровня полезного холестерина у людей с метаболическим синдромом.
Полезные для кишечника вещества. Грецкие орехи способствуют росту и активности полезных кишечных бактерий. Это происходит за счёт клетчатки и полифенолов.
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