Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 января 2025, 06:45
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Грецкие орехи назвали лучшим белком для снижения холестерина

Об этом рассказали диетологи
Согласно научным исследованиям, употребление ежедневно 30−60 г грецких орехов в течение двух лет снижает общий уровень холестерина и вредного холестерина примерно на 4%. Это важно, поскольку высокий уровень «плохого» холестерина приводит к образованию бляшек в артериях, повышая риск возникновения сердечных заболеваний и инсульта.
Грецкие орехи назвали лучшим белком для снижения холестерина
© Dr Earth

Венди Базилиан, доктор общественного здравоохранения, магистр наук, сертифицированный диетолог и ведущая подкаста 1000 Waking Minutes, отмечает: вредный холестерин приводит к образованию бляшек, а полезный помогает выводить избыток холестерина из кровотока.

Диетолог Саманта ДеВито также рассказала, почему грецкие орехи — это лучшая пища для снижения уровня холестерина.

В грецких орехах содержатся сразу несколько питательных веществ, которые помогают снизить холестерин.

Растительный белок. 28 г грецких орехов дают 4 г белка. Исследования показывают, что употребление большего количества белка из растительной пищи может значительно снизить риск развития сердечных заболеваний.

Клетчатка. На 28 г грецких орехов приходится 2 г клетчатки. Она помогает снизить уровень холестерина.

Ненасыщенные жиры. В составе грецких орехов — два типа полезных для сердца полиненасыщенных жиров. Это альфа-линолевая кислота и омега-3.

Грецкие орехи назвали лучшим белком для снижения холестерина
© Photo: Getty Images. EatingWell design

Антиоксиданты. Грецкие орехи богаты полифенолами. Оно улучшают общую работу сердца и могут способствовать повышению уровня полезного холестерина у людей с метаболическим синдромом.

Полезные для кишечника вещества. Грецкие орехи способствуют росту и активности полезных кишечных бактерий. Это происходит за счёт клетчатки и полифенолов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.