Грецкие орехи назвали лучшим белком для снижения холестерина

Венди Базилиан, доктор общественного здравоохранения, магистр наук, сертифицированный диетолог и ведущая подкаста 1000 Waking Minutes, отмечает: вредный холестерин приводит к образованию бляшек, а полезный помогает выводить избыток холестерина из кровотока.

Диетолог Саманта ДеВито также рассказала, почему грецкие орехи — это лучшая пища для снижения уровня холестерина.

В грецких орехах содержатся сразу несколько питательных веществ, которые помогают снизить холестерин.

Растительный белок. 28 г грецких орехов дают 4 г белка. Исследования показывают, что употребление большего количества белка из растительной пищи может значительно снизить риск развития сердечных заболеваний.

Клетчатка. На 28 г грецких орехов приходится 2 г клетчатки. Она помогает снизить уровень холестерина.

Ненасыщенные жиры. В составе грецких орехов — два типа полезных для сердца полиненасыщенных жиров. Это альфа-линолевая кислота и омега-3.