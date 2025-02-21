Грецкие орехи, семена чиа и другие продукты, в которых омега-3 как в лососе

Вот несколько продуктов, которые можно есть вместо лосося, чтобы получать омега-3 жирные кислоты.

Грецкие орехи. Это единственный источник омега-3 среди орехов. Кроме того, они очень универсальны.

Семена чиа. Венди Базилиан, доктор общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог, автор и ведущая подкаста 1000 Waking Minutes, отмечает: в семенах чиа омега-3 больше, чем в лососе, на порцию. Хотя тип жирных кислот всё же другой.

Скумбрия. В 100 г этой рыбы содержатся 5130 мг жирных кислот омега-3. Также скумбрия — более экономически выгодный и экологически чистый вариант, чем некоторые другие виды рыбы.