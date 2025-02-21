Грецкие орехи, семена чиа и другие продукты, в которых омега-3 как в лососе

Грецкие орехи, семена чиа и другие продукты, в которых омега-3 как в лососеДобавьте их в свой рацион
Вот несколько продуктов, которые можно есть вместо лосося, чтобы получать омега-3 жирные кислоты.
Грецкие орехи. Это единственный источник омега-3 среди орехов. Кроме того, они очень универсальны.
Семена чиа. Венди Базилиан, доктор общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог, автор и ведущая подкаста 1000 Waking Minutes, отмечает: в семенах чиа омега-3 больше, чем в лососе, на порцию. Хотя тип жирных кислот всё же другой.
Скумбрия. В 100 г этой рыбы содержатся 5130 мг жирных кислот омега-3. Также скумбрия — более экономически выгодный и экологически чистый вариант, чем некоторые другие виды рыбы.
Селёдка. Это универсальная и вкусная рыба. На 100 г селёдки приходится около 2300 мг DHA и EPA омега-3.
Конопляные сердца. Три столовые ложки этих семян содержат примерно 2000 мг ALA омега-3. При этом лосось в основном содержит EPA и DHA.
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