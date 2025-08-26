Грейпфрут и не только: избегайте этих продуктов, если принимаете сердечные препараты

Грейпфрут. Этот фрукт и грейпфрутовый сок могут взаимодействовать со статинами, которые снижают уровень холестерина, и блокаторами кальциевых каналов, применяемых для лечения гипертонии. Употребление грейпфрута вместе с этими лекарствами может вызвать мышечные боли, головокружение, опасно низкое кровяное давление. При приёме статинов также может развиться острая почечная недостаточность.

Продукты с высоким содержанием калия. Бананы, авокадо, апельсины и сухофрукты взаимодействуют со спиронолактоном, ингибиторами АПФ, блокаторами рецепторов ангиотензина (БРА), добавками калия. Из-за повышенного содержания калия в крови могут возникнуть учащённое сердцебиение или мышечная слабость, а в тяжёлых случаях - сердечная аритмия, ухудшение сердечной недостаточности или внезапная остановка сердца.

Листовая зелень. Высокое содержание в них витамина К может помешать действию варфарина. Этот препарат назначают для разжижения крови, лечения тромбов и предотвращения их образования. Из-за витамина К ослабляется действие этого лекарства.

Приправы с высоким содержанием натрия. Речь идёт о соевом соусе, соусе терияки, рыбном соусе. Из-за продуктов с высоким содержанием натрия может произойти задержка жидкости в организме и увеличиться нагрузка на сердце. Солёные приправы могут усугубить симптомы сердечной недостаточности и снизить эффективность лекарств от артериального давления.